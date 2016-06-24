В Іспанії відзначили традиційне Свято вогню (фоторепортаж)

Саме в цю ніч в Іспанії офіційно настає літо.

Історія цього свята сягає корінням у часи язичництва і пов'язана зі святкуванням літнього сонцестояння. У цю ніч люди вшановували Сонце як головну цілющу силу. Символами свята були вогонь, вода і цілющі рослини, тому в Ніч Святого Хуана люди палили вогнища, купалися у водоймищах і збирали трави.

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Вважалося, що в цей час двері в потойбічний світ відкривається і в повсякденне життя входять чудеса.

Як повідомляв УНІАН, у Британії день літнього сонцестояння зустріли біля Стоунхенджа в ніч з 20 на 21 червня.