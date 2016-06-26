Трагедія на озері в Карелії: рятувальники знайшли тіло 14-ї дитини, яка потонула

Російські рятувальники виявили на Сямозері в Карелії тіло 14-ї загиблої дитини, пошуки якої тривали тиждень. Про це ТАСС повідомили в правоохоронних органах регіону.

"Сьогодні під час пошукової операції в акваторії озера Сямозеро в 100 метрах від берегової лінії в районі селища Лахта виявлено та доставлено на берег тіло дитини, ймовірно зі складу туристичної групи табору "Парк-готель", - сказало джерело.

Влада Карелії також підтвердила виявлення тіла 14-ї загиблої дитини.

13-річний хлопчик був єдиною дитиною, яка значилася зниклою. Його пошуки велися тиждень. Раніше в районі лиха було виявлено рятувальний жилет.

Трагедія сталася 18 червня, коли за маршрутом з табору "Парк-готель "Сямозеро" вирушили 47 дітей, з якими було всього четверо інструкторів віком від 17 до 19 років. Човни перекинулись, 33 дитини врятувалися. Загинули 14 дітей.