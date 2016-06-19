В Карелії завершено пошук дітей, які потрапили в шторм: виявлено тіла 14 загиблих

Про це повідомляється на сайті Північно-Західного регіонального центру МНС Росії.

За уточненими даними, у складі туристичної групи перебувала 51 особа, з них четверо дорослих. Частина з них у результаті події опинилася на острові, за 2,5 кілометри від берега. Силами рятувальних підрозділів всі, хто знаходився на острові, були евакуйовані.

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П'ятеро дітей доставлені в медичні установи, їх діагнози уточнюються.

Решта будуть розміщені в пункті тимчасового перебування в місті Петрозаводську.

На човнах в основному були підлітки у віці від 12 до 17 років, головним чином з Москви, які проводили в Карелії літні канікули.

За даними ЗМІ, школярі та супроводжуючі їх дорослі відправилися в подорож по озеру, нікого не попередивши.