У Євросоюзі роз'яснили, як відбуватиметься "розлучення" з Британією

Європейський Союз повідомив деталі процедури виходу Британії з Європейського союзу після того, як на референдумі 23 червня 51,9% британців вибрали Brexit.

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Відповідно до заяви ЄС Британія може формально запустити дію 50-ї статті Лісабонського договору, що описує процедуру виходу з Євросоюзу, оголосивши про це або у письмовій формі або усно.

Запуск 50-ї статті відкриває дворічний період, протягом якого повинні бути завершені всі формальні переговори щодо виходу країни з ЄС, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У той час як будуть вестися переговори за 50-ю статтею, Великобританія буде пов'язана усіма існуючими законами і договірними зобов'язаннями ЄС. Але після двох років членство Британії в ЄС може бути припинено.

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Британський прем'єр Девід Кемерон сказав, що піде у відставку до жовтня для того, щоб почати процедуру виходу з Євросоюзу зміг його наступник, який, як очікується, буде обраний на конференції Консервативної партії в кінці вересня.

Проте міністри закордонних справ ЄС закликали Британію почати процедуру виходу з ЄС якомога швидше.

Представник Європейської Ради - органу, який визначає пріоритети політики ЄС, - в суботу підкреслив, що запуск 50-ї статті - це формальна процедура, ініційована урядом Британії в Європейській Раді.

Торкаючись форми запуску 50-ї статті, представник ЄС сказав: "Це повинно бути зроблено у недвозначній формі з явним наміром ввести в дію 50-ту статтю".

"Це має бути або лист Європейській Раді, або офіційна заява на засіданні Європейської Ради, зафіксована в офіційній стенограмі зустрічі", - додав представник ЄС.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель напередодні заявила, що Євросоюз не повинен бути грубим і зарозумілий щодо Британії на переговорах про вихід країни з ЄС.

За її словами, утримання інших країн від виходу з Євросоюзу не повинно бути пріоритетом на переговорах з Британією.

Меркель сказала, що сподівається на "хорошу атмосферу на переговорах з Британією: "(Вихід – ред.) не повинен тривати нескінченно, але я б не боролася за максимально короткий часовий інтервал".

Підсумки референдуму призвели до стрімкого падіння на британських ринках - фунт впав до мінімальної позначки з 1985 року, сильно подешевшали акції провідних компаній.

Керуючий Банку Англії Марк Карні заявив, що підсумки референдуму можуть викликати волатильність на фінансових ринках та в економіці в цілому, проте англійський центробанк готовий до цього.