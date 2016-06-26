Прем'єр Шотландії погрожує накласти вето на вихід Британії з Євросоюзу

15:07, 26 червня 2016
Світ
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Більшість виборців Шотландії проголосували за те, щоб залишитися у складі ЄС.

REUTERS

Перший міністр Шотландії Нікола Старджен заявила, що шотландський парламент може накласти вето на вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу.

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В інтерв'ю Бі-бі-сі вона сказала, що парламент Шотландії має офіційно погодитись на вихід Британії з ЄС, і що вона буде закликати шотландських парламентаріїв голосувати проти цього.

Більшість виборців Шотландії проголосували за те, щоб залишитися у складі ЄС.

За словами Старджен, вона хоче захистити народ Шотландії від негативних наслідків "брекзіту".

"Шотландія ясно і рішуче проголосувала за те, щоб залишитися частиною Євросоюзу", - підкреслила лідер Шотландської національної партії (SNP).

Раніше вона зазначала, що "брекзіт" може стати приводом до проведення другого референдуму щодо питання про незалежність Шотландії.

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