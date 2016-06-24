Наслідки Brexit: у Шотландії вважають "дуже ймовірним" новий референдум про незалежність
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявляє, що голосування британців про вихід з Євросоюзу робить "дуже ймовірним" проведення в Шотландії власного референдуму про незалежність країни від Великобританії.
Про це вона заявила після оприлюднення результатів референдуму щодо виходу Британії з ЄС, повідомляє Радіо Свобода.
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За словами Стерджен, друге голосування за незалежність – "на порядку денному" і буде підготовлене, коли рішення з цього приводу прийме шотландський парламент.
У 2014 році на референдумі про незалежність шотландці проголосували проти відокремлення від Британії.
У той же час результати британського референдуму 23 червня засвідчили, що шотландці підтримують членство в ЄС. За словами Стерджен, рішення британців про вихід з Євросоюзу є важливим зміною для Шотландії і може призвести до нового голосування про незалежність від Британії.
Як відомо, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.