Наслідки Brexit: у Шотландії вважають "дуже ймовірним" новий референдум про незалежність

Про це вона заявила після оприлюднення результатів референдуму щодо виходу Британії з ЄС, повідомляє Радіо Свобода.

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За словами Стерджен, друге голосування за незалежність – "на порядку денному" і буде підготовлене, коли рішення з цього приводу прийме шотландський парламент.

У 2014 році на референдумі про незалежність шотландці проголосували проти відокремлення від Британії.

У той же час результати британського референдуму 23 червня засвідчили, що шотландці підтримують членство в ЄС. За словами Стерджен, рішення британців про вихід з Євросоюзу є важливим зміною для Шотландії і може призвести до нового голосування про незалежність від Британії.

Як відомо, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.