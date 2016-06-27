Прокуратура Парижа: немає ніяких свідчень того, що EgyptAir упав унаслідок теракту

Як заявила прес-секретар прокуратури Агнеса Тібо-Лекувр, справу порушено за статтею "вбивство", і нею займається група з розслідування авіаційних подій, а не підрозділ, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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За словами Тібо-Лекувр, зараз немає ніяких свідоцтв того, що катастрофа могла бути пов'язана з терактом, і що слідчі не схиляються до версії про те, що до краху привели чиїсь навмисні дії.

Літак французького виробництва, що летів з Парижа до Каїру, впав у Середземному морі, жертвами катастрофи стали 66 осіб.

Причини катастрофи літака EgyptAir поки залишаються загадкою. Повідомлялося, що незадовго до трагедії спрацювали датчики диму в приладовому відсіку під пілотської кабіною і в туалеті.

Раніше пошукові групи виявили на дні моря два бортові самописці літака, що розбився, але із-за сильних пошкоджень єгипетські експерти не змогли зняти з них інформацію. Тоді було вирішено відправити "чорні ящики" на розшифровку до Франції.