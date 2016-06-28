Справа "російської мафії": в Іспанії затримали шістьох громадян РФ та українця

Арешти відбулися в Салоу, Камбрілсі і Таррагоне, а також в офісі юридичної фірми в передмісті Барселони Оспіталет-де-Льобрегат, передає Радіо Свобода.

Всі затримані підозрюються у відмиванні грошей "тамбовським" злочинним угрупованням, разом з ними був затриманий іспанець, який надавав юридичні послуги.

Двоє затриманих росіян, за даними поліції, "займалися підготовкою інфраструктури" для відмивання грошей і мали тісні зв’язки в керівництві "Єдиної Росії": члени партії були їхніми частими гостями в Іспанії. Вони керували операціями своїх підлеглих з Таррагони (місто в автономній області Каталонія).

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Поліція також повідомляє, що в рамках справи накладено арешт на 192 об’єктів нерухомості в Реусе, Салоу і Камбрілсі, а також на рахунки, на яких сукупно було 64 мільйонів євро.

Посольство Росії в Мадриді підтвердило факт арештів: дипломати заявили, що "з’ясовують обставини" інциденту.

Влада Іспанії вже кілька років розслідує справу "російської мафії". У 2008 році в рамках цієї справи на Мальорці був заарештований Геннадій Петров: його слідство вважає лідером "тамбовського" угруповання. Іспанська поліція вважає, що очолювана Петровим група з 1996 року займалися в Іспанії легалізацією коштів, отриманих від злочинної діяльності, зокрема,від торгівлі кокаїном.

Петрова в 2010 році випустили під заставу, а в 2012 році отримав дозвіл на тимчасовий виїзд до Росії, також ще один підозрюваний Леонід Христофоров. Назад в Іспанію вони не повернулися.