Соратників Путіна підозрюють у зв'язках з російською мафією в Іспанії - ЗМІ

Про це йдеться в доповіді іспанських слідчих Хуана Каррау і Хосе Грінда, повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, документ обсягом 488 сторінки є результатом десятирічного розслідування і 29 травня був направлений до суду, передає видання Європейська правда.

Згідно з даними розслідування, члени Петербурзького Тамбовського злочинного синдикату перебралися до Іспанії в 1996 році, коли Путін був заступником мера Санкт-Петербурга.

Читайте такожБізнесмен розповів, як Путін у 90-ті брав хабарі: "Гроші брав Льоша Міллер. А Путін писав суму під час бесіди"

Як повідомляє агентство, в документі прослідковано зв'язки між злочинним угрупованням та окремими ключовими особами в російських правоохоронних структурах та політиками.

Загалом слідчі мають намір звинуватити у відмиванні, шахрайстві та інших злочинах 27 осіб.

Зокрема, як зазначається, слідчі домагаються конфіскації майна на Майорці, який належить заступнику голови думського комітету з фінансового ринку Владиславу Рєзніку.

Як пише видання, саме за допомогою Рєзніка лідер злочинного угрупування Геннадій Петров домагався призначення своїх соратників на ключові посади в РФ в обмін на активи в Іспанії.

Серед інших офіційних осіб РФ, пов'язаних з "групою Петрова", називаються екс-прем'єр Віктор Зубков, екс-міністр оборони Анатолій Сердюков, нинішній віце-прем'єр Дмитро Козак і голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі агентству назвав звинувачення "абсолютною нісенітницею".

"Це поза межами розумного", - відзначив він.