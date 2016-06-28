Глава Європарламенту: Британія може офіційно оголосити про вихід з ЄС у вересні

Про це він сказав у вівторок в Брюсселі перед початком саміту ЄС, на якому буде розглянуто питання Brexit, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я думаю, що ми не повинні чекати, доки Консервативна партія вирішить свої внутрішні проблеми – весь континент не може на них чекати. Але я зрозумів, що Девід Кемерон (прем’єр-міністр Великобританії) хоче просуватися вперед, до вересня, і я зрозумів з висновків, які були ухвалені в Берліні, що вересень може бути моментом, коли буде задіяна стаття 50", - зазначив Шульц.

Читайте такожПрем'єр Британії хоче конструктивного процесу "розлучення" країною з ЄС

При цьому президент Європарламенту наголосив, що хотів би, аби Об’єднане Королівство залишалося повноправним членом ЄС. "Але демократія, це – демократія. Зараз є більшість, і ми не повинні дуже довго чекати – подивіться на турбулентності на ринку, подивіться на падіння рейтингових агентств для країн Великої Сімки - нам потрібний не дуже довгий період, щоб розпочати переговори", - наголосив він.

Зазначимо, що застосування статті 50, яка офіційно повідомляє про намір вийти з ЄС, запускає дворічний процес. Після цього угоди, які регулюють членство, більше не будуть застосовні до Британії. Терміни виходу будуть предметом переговорів між Великобританією і 27 партнерами, у кожної країни буде право вето.

Раніше президент Європейської Ради Дональд Туск заявляв, що без повідомлення уряду Великобританії про намір вийти з Європейського Союзу, ніяких переговорів розпочато не буде.