Туск назвав умову початку переговорів щодо виходу Британії з ЄС

Відповідну заяву він зробив у вівторок в Брюсселі напередодні саміту ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми повинні поважати не тільки бажання виборців, але й поважати наші угоди, і у відповідності з ними тільки уряд Великої Британії може ініціювати процес виходу з ЄС. Це - єдиний легальний шлях, який у нас є. Всі повинні про це знати", - сказав Туск.

За його словами, це також означає, що "ми також повинні бути терплячими, якщо в цьому є потреба".

"Європа готова розпочати процес розлучення навіть сьогодні, без ентузіазму, як ви це можете уявити. Це не сценарій, про який ми мріємо. У нас є конкретні процедури, у нас є готовий робочий план, але я хотів би наголосити дуже чітко – без повідомлення від Об’єднаного Королівства ми не розпочнемо переговорів щодо процесу розлучення чи про майбутні відносини", - наголосив президент Європейської Ради.

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Туск нагадав, що у середу дискусія щодо розлучення ЄС з Великою Британією та щодо майбутнього 27 країн-членів ЄС продовжиться у неформальному форматі. "Одна з тем – майбутнє Європи. Я запропоную, щоб ми зустрілися як лідери, я маю на увазі неформальну зустріч лідерів, у вересні, тому що нам треба кілька тижнів, щоб підготувати цей процес. І, може, найкращим місцем буде Братислава", - повідомив Туск.

Як відомо, з 1 липня головування в ЄС перейде до Словаччини.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.