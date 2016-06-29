Дані з "чорного ящика" підтверджують версію про задимлення на борту літака EgyptAir

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву слідчого комітету Єгипту.

"Попередня інформація показує, що політ записувався на бортовий самописець із моменту зльоту з аеропорту Шарль де Голль, і поки запис не зупинилася на висоті 37 тис. футів (11 тис. метрів, - ред.), де сталася аварія", – зазначається в заяві.

Читайте такожПрокуратура Парижа: немає ніяких ознак того, що EgyptAir впав внаслідок теракту

"Дані "чорного ящика" свідчать про те, що задимлення було зафіксовано в туалеті та у відсіку авіоніки", - відзначили в слідчому комітеті.

Також, аналіз уламків передньої частини літака показав ознаки різкого зростання температури на борту лайнера, а також наявність сажі.

Відзначається, що звуковий самописець із кабіни лайнера продовжують відновлювати фахівці у Франції.

Читайте такожКрах єгипетського A320: за день до катастрофи в роботі літака тричі помічали неполадки

Раніше УНІАН повідомляв, що знайдені бортові самописці літака A320 авіакомпанії EgyptAir, який розбився в травні, сильно пошкоджені і потребують відновлення перед розшифровкою.

Перший бортовий самописець літака був виявлений 16 червня в Середземному морі. Тоді в єгипетській комісії з розслідування катастрофи повідомили, що знайдена «чорна скринька» була пошкоджена, однак фахівці змогли благополучно підняти на поверхню «блок пам'яті, який є найбільш важливим в записуючому пристрої». Другий «чорний ящик» рятувальники знайшли наступного дня, 17 червня.