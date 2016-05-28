Можливою причиною катастрофи A320 став помилковий сигнал про задимлення - The Wall Street Journal

Як розповіли The Wall Street Journal джерела близькі до розслідування катастрофи єгипетського A320, фахівці намагаються визначити, чи могли призвести до катастрофи дії пілотів, які реагували на сигнал про задимлення на борту, повідомляє РБК. Крім того, зазначає видання, спрацювання датчиків диму також могло виявитися помилковим.

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Як пише WSJ, при виконанні пілотами передбачених для такої ситуації дій у цій моделі Airbus існує ймовірність відключення ряду систем безпеки, у тому числі автоматичного захисту управління польотом.

Подібна ситуація сталася в квітні 2011 року, нагадує WSJ. Тоді на борту A320 авіакомпанії United Airlines незабаром після вильоту з Нового Орлеана пролунав сигнал про задимлення, але фахівці з Національної ради з безпеки на транспорті пізніше заявили, що вони не знайшли жодних ознак пожежі або перегріву деталей.

Згідно з документами ради, на які посилається видання, пілоти американської авіакомпанії говорили про те, що «після того, як вони почали реагувати на попередження про задимлення, компоненти літака з електроприводом перестали функціонувати». Екіпаж залишився без ряду засобів радіозв'язку і транспондера, йому були потрібні інструкції авіадиспетчерів, щоб повернутися на злітно-посадкову смугу. Борт приземлився з порушеним керуванням, і його носове колесо згорнуло в газон за межами злітно-посадкової смуги. У цьому інциденті ніхто не постраждав. У Airbus тоді заявили, що, незважаючи на те, що датчики, встановлені на більш нових лайнерах, надійніші, ніж ті, що встановлювалися раніше, вони «як і раніше чутливі до пилу і деяких аерозолів».

Через десять днів після події United Airlines направила пілотам заяву про те, що на лайнерах Airbus в її парку «лунали помилкові сигнали про задимлення», і попередила, що екстрене відключення електричних систем необхідно застосовувати тільки у випадку «помітного задимлення».