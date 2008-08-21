Москва повідомила країни НАТО про припинення всіх видів співпраці

Міністерство оборони Естонії одержало ноту з посольства Росії в Талліні, в якій зазначено, що Росія припиняє будь-яку військову співпрацю з Естонією як країною - членом НАТО. Як повідомляє кореспондент Газета.ру, такий же документ одержали всі країни Північноатлантичного альянсу, наголосили в міністерстві.

За словами міністра закордонних справ Урмаса Паета, в документі написано, що через ситуацію, що склалася в світі, Росія припиняє військову співпрацю з країнами, що входять до НАТО.

21 серпня МЗС Латвії також одержало ноту від російського посольства, в якій йдеться про те, що Москва «припиняє військову співпрацю будь-якого роду» з цією балтійською республікою.

Як повідомляє Reuters, напередодні Норвегія також заявила, що одержала аналогічне повідомлення.

Тим часом, в НАТО сказали, що нічого не знають про таке рішення з боку Росії. «Ми не одержували ніяких повідомлень про це», - повідомила в Брюсселі прес-секретар НАТО Кармен Ромеро.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня у спільній заяві учасників засідання Ради НАТО, на якому обговорювалися дії Росії в зоні конфлікту, було заявлено, що країни НАТО переглянуть свої відносини з РФ. "Ми вирішили, що відносини з Росією не можуть бути такими, як раніше", - зазначається в спільній заяві міністрів закордонних справ.

Своє рішення міністри мотивували тим, що Росія порушує свої зобов`язання щодо врегулювання конфлікту і не виводить війська з Грузії. Виведення військ мало початися 18 серпня, проте російські війська не йдуть, а навпроти, просуваються на нові території.

Раніше, як зазначало видання National Post, США закликали країни НАТО заморозити контакти з Росією на рівні міністрів. Проте ряд членів альянсу, зокрема Великобританія, були проти. Британський міністр закордонних справ Девід Мілібенд заявив, що міжнародна ізоляція Росія була б неправильним кроком.

Також протягом останніх днів, з ініацитиви країн - членів НАТО, були скасовані кілька спільних навяань з російськими військовими.