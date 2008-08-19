НАТО оголосило, що змінює своє ставлення до Росії

Заява Ради НАТО щодо Південної Осетії є "необ`єктивною і упередженою", в НАТО намагаються "обілити злочинний режим в Грузії" і "беруть курс на його переозброєння", заявив у вівторок на брифінгу, який транслювався в ефірі телеканалу "Вести 24" глава МЗС РФ Сергій Лавров.

За його словами, у прийнятій в Брюсселі у вівторок заяві немає жодного слова про витоки і причини конфлікту в Південній Осетії. У документі нічого не говориться про те, наголосив Лавров, "хто почав агресивні дії, хто озброював Грузію". На його думку, підсумком сьогоднішнього засідання Ради НАТО стала спроба "подати конфлікт грузино-осетинський і грузино-абхазський як конфлікт між Грузією і Росією".

Голова МЗС РФ вважає, що, по суті справи, Північноатлантичний альянс узяв президента Грузії Михайла Саакашвілі "під свій захист" і намагається "зробити з агресора - жертву". Лавров висловив упевненість в тому, що втягування Грузії в НАТО має антиросійський характер, і наголосив, що Москва зробить з прогрузинської позиції НАТО відповідні висновки.

*** У спільній заяві учасників засідання Ради НАТО, на якому обговорювалися дії Росії в зоні конфлікту, йдеться про те, що країни НАТО переглянуть свої відносини з РФ, повідомляє AFP. До такого рішення прийшли глави міністерств закордонних справ, які представляли держави альянсу на засіданні 19 серпня. "Ми вирішили, що відносини з Росією не можуть бути такими, як раніше", - зазначається в їх спільній заяві.

Своє рішення міністри мотивували тим, що Росія порушує свої зобов`язання щодо врегулювання конфлікту і не виводить війська з Грузії. Виведення військ мало початися 18 серпня, проте російські війська не йдуть, а навпроти, просуваються на нові території.

Раніше, як зазначало видання National Post, США закликали країни НАТО заморозити контакти з Росією на рівні міністрів. Проте ряд членів альянсу, зокрема Великобританія, були проти. Британський міністр закордонних справ Девід Мілібенд заявив, що міжнародна ізоляція Росія була б неправильним кроком.

Крім іншого, НАТО, як повідомляє Civil Georgia, вирішило створити спеціальну комісію з Грузії, яка оцінить стан збройних сил республіки. Крім того, до Грузії буде відряджена група експертів для оцінки шкоди, завданої інфраструктурі країни в ході військового конфлікту з Росією.

Лента.ру