У Росії запускають для Кадирова проект, подібний реаліті-шоу Трампа

Будь-який бажаючий може заповнити анкету на сайті проекту, щоб взяти участь в реаліті-шоу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

На сайті проекту зазначається, що його учасники будуть проходити випробування і виконувати різні завдання на території Чечні.

"Ви будете підніматися в гори, спускатися до озер, пройдете лісовими стежками і побуваєте в багатьох знаменитих курортних місцях Чечні. Дізнаєтеся, що таке чеченське гостинність і чеченська весілля. Побачите, як накривають чеченські жінки столи і як тут дотримуються традиції..." - йдеться в описі проекту.

Успіхи кандидатів, згідно сайту, буде оцінювати особисто Рамзан Кадиров разом з журі.

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Переможець отримає постійне місце в команді Кадирова і очолить Агентство стратегічного розвитку Чеченської Республіки, передають "Вести".

У схожому проекті брав участь претендент на пост президента США Дональд Трамп. У ході шоу "Кандидат" Трамп вибирав працівників у власну компанію.

Кадиров зараз займає посаду виконуючого обов'язки глави Чечні. У вересні в республіці пройдуть вибори.