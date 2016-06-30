Смоленська катастрофа: У Польщі представлять реконструкцію останніх секунд польоту Ту-154М
Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич анонсував, що підкомісія, яка займається дослідженням Смоленської катастрофи, найближчим часом представить реконструкцію останніх секунд польоту президентського літака Ту-154 10 квітня 2010 року.
«Думаю, що вже скоро буде представлена чи то нова інформація, чи то добре сформульована «інформація». Серйозна реконструкція подій заснована на колосальній роботі, яку завершила смоленська підкомісія», - сказав Антоні Мацеревич в інтерв'ю телеканалу TVP, повідомляє Радіо Польща.
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За його словами, реконструкція покаже, «наскільки ми були обманутими останні роки» та «як насправді виглядали останні секунди польоту».
«Побачимо і, напевно, почуємо, як це було», - сказав глава Міноборони Польщі.
Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився при заході на посадку на військовий аеродром у російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.