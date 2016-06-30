Смоленська катастрофа: У Польщі представлять реконструкцію останніх секунд польоту Ту-154М

«Думаю, що вже скоро буде представлена чи то нова інформація, чи то добре сформульована «інформація». Серйозна реконструкція подій заснована на колосальній роботі, яку завершила смоленська підкомісія», - сказав Антоні Мацеревич в інтерв'ю телеканалу TVP, повідомляє Радіо Польща.

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За його словами, реконструкція покаже, «наскільки ми були обманутими останні роки» та «як насправді виглядали останні секунди польоту».

«Побачимо і, напевно, почуємо, як це було», - сказав глава Міноборони Польщі.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився при заході на посадку на військовий аеродром у російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.