У Росії зник літак Іл-76 МНС

В Іркутській області пропав літак Іл-76, на борту якого можуть перебувати до 10 членів екіпажу. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Російське МНС інформацію про втрату зв'язку з літаком підтвердило, подробиці поки не повідомляються.

На борту зниклого літака можуть перебувати до 10 осіб. Всі вони - члени екіпажу. Зараз організовані пошуки літака.

Джерела агентств стверджують, що літак здійснював політ у зоні щільного задимлення. Він повинен був вийти на зв'язок в 6:30 по Москві, проте так цього і не зробив.

Всього було побудовано близько тисячі Іл-76. За весь час експлуатації було втрачено понад 70 таких літаків, третина з них - в ході бойових дій. Іл-76 був прийнятий на озброєння у 1974 році.