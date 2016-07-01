У Росії зник літак Іл-76 МНС
Літак МНС Росії, який брав участь у гасінні лісової пожежі, перестав виходити на зв'язок.
В Іркутській області пропав літак Іл-76, на борту якого можуть перебувати до 10 членів екіпажу. Про це повідомляє Російська служба ВВС.
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Російське МНС інформацію про втрату зв'язку з літаком підтвердило, подробиці поки не повідомляються.
На борту зниклого літака можуть перебувати до 10 осіб. Всі вони - члени екіпажу. Зараз організовані пошуки літака.
Джерела агентств стверджують, що літак здійснював політ у зоні щільного задимлення. Він повинен був вийти на зв'язок в 6:30 по Москві, проте так цього і не зробив.
Всього було побудовано близько тисячі Іл-76. За весь час експлуатації було втрачено понад 70 таких літаків, третина з них - в ході бойових дій. Іл-76 був прийнятий на озброєння у 1974 році.