Ймовірного вбивцю пілота російського Су-24 залишили під вартою майже на рік

Челік повинен був бути звільнений напередодні за одним з пунктів звинувачення, однак через наявність вердиктів за іншими статтями кримінального кодексу термін його перебування в ув'язненні був продовжений, передає Анадолу.

Зокрема, Челік був засуджений до 2,5 річного тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 2 тис. лір за підробку грошових купюр. Йому доведеться просидіти у в'язниці до 8 червня 2017 року.

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При цьому прокуратура міста Ізмір веде розслідування щодо Челіка за звинуваченням у вбивстві російського пілота Су-24.

Нагадаємо, 31 березня в Туреччині був затриманий Альпарслан Челік — чоловік, який взяв на себе відповідальність за вбивство Олега Пєшкова, пілота збитого Су-24 ВКС РФ.

3 квітня суд Туреччини заарештував Челіка за звинуваченням у незаконному носінні і зберіганні зброї. У ході засідання суду Челік заперечив звинувачення на свою адресу. При цьому у письмових свідченнях він зізнався, що наказав взяти росіянина у полон, але не стріляти в нього. Однак Челік визнає, що відповідальність за смерть Пєшкова лежить на ньому.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни. Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його екіпаж 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Один з двох пілотів збитого літака Олег Пєшков помер після катапультування, однак другий був врятований і доставлений на російську військову базу в Сирії. Тіло загиблого Туреччина передала Росії.

Росія заявляє, що пілота збитого Туреччиною бомбардувальника Су-24 Олега Пєшкова, який катапультувався і намагався здійснити безпечну посадку, вбив турецький громадянин на ім'я Альпарслан Челік.