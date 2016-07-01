У районі Дамаска упав сирійський військовий літак - Reuters

Про це повідомили у Сирійській обсерваторії з прав людини, передає Reuters.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що аварія була спричинена технічною несправністю, тривають пошуки пілота, який катапультувався.

У свою чергу повстанці стверджують, що літак був збитий, але не розповіли про зброю, яка була використана для цього.

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Представник повстанців Джайш аль-Іслам розповсюдив фотографію, на які видно захопленого пілота.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня у Сирії в околицях Алеппо розбився військовий літак.