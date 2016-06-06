У Сирії розбився військовий літак (відео)
08:25, 06 червня 2016Світ
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У Сирії в околицях Алеппо розбився військовий літак.
REUTERS
Про це повідомили у Сирійській обсерваторії з прав людини, передає Reuters.
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Наразі невідома ні причина аварії, ні якій армії належав літак.
Зазначається, що аварія сталася в районі, де йдуть бойові дії між бойовиками "Фронт ан-Нусра" та армією Асада.
Нагадаємо, 5 червня війська режиму Башара Асада та повітряно-космічні сили (ПКС) Росії атакували підконтрольні опозиції райони Алеппо, внаслідок чого загинули 18 цивільних осіб, ще 50 поранені.
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