Армія Ізраїлю оточила місто на Західному березі Йордану через спалах насильства

В Хеврон введені додаткові армійські підрозділи, а також утримано окремі податкові трансферти владі Палестинської автономії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Закриття Хеврона означає припинення в'їзду і виїзду з міста інакше як гуманітарної необхідності.

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В п'ятницю недалеко від поселення Отнієль озброєний палестинець відкрив вогонь по легковій машині, в якій їхала ізраїльська сім'я, вбив чоловіка та поранив його дружину і двох дітей.

У четвер 19-річний палестинець проник в спальню в ізраїльському поселенні Кирьят-Арба і вбив 13-річну дівчинку, яка мала громадянство Ізраїлю і США.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня ізраїльський уряд схвалив додаткове фінансування єврейських поселень на Західному березі річки Йордан на суму понад 18 мільйонів доларів.