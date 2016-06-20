Ізраїль виділив понад 18 мільйонів доларів поселенцям на Західному березі Йордану

Влада Ізраїлю пояснює, що ці кошти необхідні для посилення заходів безпеки, передає Російська служба Бі-Бі-Сі. На Західному березі проживають понад 500 тисяч євреїв.

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З точки зору міжнародного права, поселення на окупованих палестинських територіях вважаються незаконними, але Ізраїль це заперечує.

Проблема поселень є головною перешкодою до укладення мирного договору між Ізраїлем і палестинською адміністрацією.

США і Євросоюз неодноразово закликали Ізраїль припинити будівництво нових поселень.