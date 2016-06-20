Ізраїль виділив понад 18 мільйонів доларів поселенцям на Західному березі Йордану
02:16, 20 червня 2016Світ
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Ізраїльський уряд схвалив додаткове фінансування єврейських поселень на Західному березі річки Йордан на суму понад 18 мільйонів доларів.
REUTERS
Влада Ізраїлю пояснює, що ці кошти необхідні для посилення заходів безпеки, передає Російська служба Бі-Бі-Сі. На Західному березі проживають понад 500 тисяч євреїв.
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З точки зору міжнародного права, поселення на окупованих палестинських територіях вважаються незаконними, але Ізраїль це заперечує.
Проблема поселень є головною перешкодою до укладення мирного договору між Ізраїлем і палестинською адміністрацією.
США і Євросоюз неодноразово закликали Ізраїль припинити будівництво нових поселень.
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