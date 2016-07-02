Стали відомі подробиці захоплення заручників у Бангладеш: відповідальність взяла ІД

Близько 20 людей перебувають у заручниках у ресторані в дипломатичному районі Дакки, повідомляє CNN.

Під час перестрілки бойовики кинули вибухівку у поліцейських. Один загиблий поліцейський був застрелений на місці події, другий помер від вогнепальних поранень. 40 людей отримали поранення від куль та осколків вибухових пристроїв.

Власник захопленого ресторану Сумон Реза розповів, що йому вдалося втекти від терористів. За його словами, до кафе увірвалися від шести до восьми нападників.

Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава, повідомило інформаційне агентство терористів Amaq. Поліція намагається з'ясувати вимоги бойовиків, але нападники не висунули ще ніяких вимог.

Раніше УНІАН повідомляв, що у столиці Бангладеш невідомі утримують заручників у кафе. Кафе вважається популярним місцем зустрічей і розваг заможних жителів столиці, зарубіжних дипломатів і живуть в Бангладеш іноземців.