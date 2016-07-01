У Бангладеш відвідувачі престижного кафе потрапили в заручники до бойовиків

Серед заручників можуть бути іноземці, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Поліцейські ведуть переговори про звільнення заручників. Раніше в ході спроби нейтралізувати озброєних нападників було поранено двоє правоохоронців.

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Як раніше повідомляли місцеві ЗМІ, в кафе Holey Artisan Bakery, яке знаходиться в престижному кварталі Гульшан неподалік від декількох посольств, увірвалися озброєні люди і відкрили вогонь.

Кількість заручників оцінюється приблизно в 20 чоловік.

Кафе вважається популярним місцем зустрічей і розваг заможних жителів столиці, зарубіжних дипломатів і живуть в Бангладеш іноземців. Ідентифікувати напали на кафе поки не вдалося. Один з поліцейських в розмові з Бі-бі-сі сказав, що під час нападу були чутні вигуки "Аллаху Акбар".