Туреччина за добу стала найпопулярнішим напрямком у російських туристів

Про це пише РБК з посиланням на представників "Яндекса". За три дні, з 29 червня по 1 липня, кількість запитів росіян по турах до Туреччини збільшилася вчетверо.

Читайте такожУ Кремлі розповіли про підготовку до скасування обмежень на співпрацю з ТуреччиноюОдночасно такі напрямки як Крим і Сочі стали цікавити росіян втричі менше. Таким чином, в даний час кількість запитів по Туреччині в три рази перевищує даний показник по головних російських курортах разом узятих.

За півдня кількість пропозицій туроператорів по Туреччині в "Яндекс.Путешествия" зросла з 200 до 500 з лишком. Минулого літнього сезону, до введення заборони, їх було близько тисячі.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав указ про зняття заборони на продаж туристичних путівок до Туреччини. Він був введений після того, як в листопаді 2015 року турецькими військовими поблизу сирійсько-турецького кордону був збитий російський бомбардувальник Су-24.