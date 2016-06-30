Путін дозволив росіянам відпочивати у Туреччині

Про це повідомили у прес-службі Кремля.

Президент Росії також доручив уряду РФ "вжити заходів, що передбачають скасування заборони на чартерні повітряні перевезення між Російською Федерацією і Турецькою Республікою".

Крім того, Путін доручив провести переговори з урядом Турецької Республіки з питань зовнішньоекономічних відносин.

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"Залежно від результатів переговорів вносити пропозиції про зміну строку дії або характеру спеціальних економічних та інших заходів, передбачених указом президента Російської Федерації від 28 листопада 2015 р. № 583", - йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня підписання, 30 червня.