Знайдено уламки зниклого Іл-76 МНС Росії - ЗМІ

Про це повідомило джерело в авіаційних структурах РФ, передає ТАСС.

"За попередньою інформацією, імовірно, знайдені фрагменти Іл-76, який зник у важкодоступному районі регіону", - сказало джерело.

"Наші десантники знайшли хвіст літака й інші фрагменти Іл-76", — сказав співрозмовник РІА Новостей.

Читайте такожУ Росії зник літак Іл-76 МНС

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Іркутській області зник літак Іл-76, на борту якого могли перебувати до 10 членів екіпажу. Російське МНС інформацію про втрати зв'язку з літаком підтвердило.

Незабаром ЗМІ повідомили, що в Росії при гасінні лісових пожеж розбився Іл-76.