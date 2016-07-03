Знайдено уламки зниклого Іл-76 МНС Росії - ЗМІ
03:27, 03 липня 2016Світ
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Фрагменти літака Іл-76 МНС Росії, зниклого напередодні при гасінні лісових пожеж, виявлені в Іркутській області.
Знайшли уламки зниклого Іл-76 / mchs.gov.ru
Про це повідомило джерело в авіаційних структурах РФ, передає ТАСС.
"За попередньою інформацією, імовірно, знайдені фрагменти Іл-76, який зник у важкодоступному районі регіону", - сказало джерело.
"Наші десантники знайшли хвіст літака й інші фрагменти Іл-76", — сказав співрозмовник РІА Новостей.
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Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Іркутській області зник літак Іл-76, на борту якого могли перебувати до 10 членів екіпажу. Російське МНС інформацію про втрати зв'язку з літаком підтвердило.
Незабаром ЗМІ повідомили, що в Росії при гасінні лісових пожеж розбився Іл-76.
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