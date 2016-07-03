Кривавий теракт у Бангладеш: кількість жертв досягла 28 осіб (відео)
06:12, 03 липня 2016Світ
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Кількість жертв теракту в Бангладеш, де бойовики "Ісламського держави" утримували заручників, зросла до 28 осіб.
REUTERS
Про це повідомило агентство AP.
Серед загиблих – дев'ять громадян Італії і семеро японців.
Як повідомляв УНІАН, у столиці Бангладеш, місті Дакка, терористи 12 годин тримали в заручниках відвідувачів популярного серед іноземців ресторану в дипломатичному кварталі міста.
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Відповідальність за напади взяла на себе "Ісламська держава".
За останні три роки від рук ісламістів у Бангладеш загинули понад 40 осіб.
Через нинішню атаку в країні оголошено дводенну жалобу.
VIDEO: Hostage crisis in Bangladesh leaves 28 dead. https://t.co/RNXbplYxST— The Associated Press (@AP) July 3, 2016
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