Кривавий теракт у Бангладеш: кількість жертв досягла 28 осіб (відео)

06:12, 03 липня 2016
Світ
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Кількість жертв теракту в Бангладеш, де бойовики "Ісламського держави" утримували заручників, зросла до 28 осіб.

REUTERS

Про це повідомило агентство AP.

Серед загиблих – дев'ять громадян Італії і семеро японців.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Бангладеш, місті Дакка, терористи 12 годин тримали в заручниках відвідувачів популярного серед іноземців ресторану в дипломатичному кварталі міста.

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Відповідальність за напади взяла на себе "Ісламська держава".

За останні три роки від рук ісламістів у Бангладеш загинули понад 40 осіб.

Через нинішню атаку в країні оголошено дводенну жалобу.

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