Кривавий теракт у Бангладеш: кількість жертв досягла 28 осіб (відео)

Про це повідомило агентство AP.

Серед загиблих – дев'ять громадян Італії і семеро японців.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Бангладеш, місті Дакка, терористи 12 годин тримали в заручниках відвідувачів популярного серед іноземців ресторану в дипломатичному кварталі міста.

Читайте такожВ ході атаки на кафе в Бангладеш вбито 26 людей. Всі загиблі заручники - іноземці

Відповідальність за напади взяла на себе "Ісламська держава".

За останні три роки від рук ісламістів у Бангладеш загинули понад 40 осіб.

Через нинішню атаку в країні оголошено дводенну жалобу.