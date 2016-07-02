Поліція взяла штурмом кафе з заручниками в Бангладеш

Поліція повідомила про звільнення 12 осіб, включаючи чотирьох іноземців. Раніше посольство Італії в Бангладеш підтвердило, що серед заручників було 7 громадян Італії, передає Бі-бі-сі. Також там могли перебувати громадяни Японії та Індії.

Читайте такожУ Бангладеш відвідувачі престижного кафе потрапили в заручники до бойовиківОчевидці передають, що стрілянина, яка була чутна зі сторони кафе Holey Artisan Bakery протягом деякого часу після початку штурму, припинилася. Повідомлень про закінчення операції не надходило.

Раніше екстремістський рух "Ісламська держава" поширила в інтернеті фотографії нібито убитих заручників. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за захоплення заручників і повідомила, що вже вбито 24 людини. Однак на той момент, за деякими даними, частина заручників була все ще жива і залишалася в руках злочинців.

Двом заручникам вдалося втекти самостійно - у них вогнепальні поранення, але вони не в критичному стані.

Точне число людей, як і раніше невідоме. Спочатку поліція і очевидці повідомляли, що їх може бути близько 20, пізніше з'явилися свідчення, що заручників може бути більше 35.

Поліція Бангладеш визнала, що їй не вдалося встановити контакт із злочинцями, і прийняла рішення штурмувати будівлю зі сходом сонця.

Як раніше повідомляли місцеві ЗМІ, напередодні ввечері в кафе Holey Artisan Bakery, яке знаходиться в престижному кварталі Гульшан неподалік від декількох посольств, увірвалися озброєні люди і відкрили вогонь.

Внаслідок перестрілки з бойовиками загинули два поліцейських, ще 26 осіб було поранено, причому десять із них перебувають у критичному стані.

Кафе вважається популярним місцем зустрічей і розваг заможних жителів столиці, зарубіжних дипломатів і іноземців, які живуть в Бангладеш.

Незважаючи на заяви "Ісламської держави", точно ідентифікувати нападників на кафе поки не вдалося. Один з поліцейських сказав, що під час нападу були чутні вигуки "Аллаху Акбар".