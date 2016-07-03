В Іркутській області на місці аварії Іл-76 виявили фрагменти тіл і чорний ящик
Рятувальники припускають, що загинув весь екіпаж у складі 10 осіб.
Фрагменти тіл загиблих льотчиків і один чорний ящик виявили рятувальники на місці аварії літака МНС РФ Іл-76. Про це повідомили в оперативному штабі, передають "РИА Новости".
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"В ході пошукових робіт на місці катастрофи Іл-76 у важкодоступному районі Іркутської області знайдені фрагменти тіл загиблих і виявлено одну з двох чорних скриньок", — сказав представник штабу.
"Зважаючи на масштаби руйнування, весь екіпаж у складі 10 осіб загинув", — повідомили в штабі, додавши, що пошукова операція триває.
Раніше ЗМІ повідомили, що фрагменти літака Іл-76 МНС Росії, зниклого напередодні при гасінні лісових пожеж, виявлені в Іркутській області.
В якості причини катастрофи називали те, що літак в умовах поганої видимості міг зачепити сопку.
Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Іркутській області зник літак Іл-76, на борту якого могли перебувати до 10 членів екіпажу.