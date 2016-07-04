Генсек ООН засудив теракти в Багдаді

Про це повідомило агентство Xinhua з посиланням на заяву ООН, передає 112 Україна.

Відзначається, що генсек "вражений повною зневагою до людського життя, яку продемонстрували винуватці атак на мирних громадян, які готувалися до Ураза-байрам". Пан Гі Мун висловив співчуття сім'ям жертв і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок подвійного теракту в столиці Іраку Багдаді загинули щонаймнеше 172 особи, що 196 отримали поранення.

У районі Каррада, людному районі з крамницями та кафе, де іракці святкували Рамадан, вибухнула вантажівка-рефрижератор. Відповідальність на себе взяла "Ісламська держава". У розповсюдженій прибічниками ісламістського угруповання заяві йшлося про те, що вибух вчинив смертник.