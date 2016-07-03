Кількість жертв подвійного теракту в Багдаді зросла до 172 осіб

17:00, 03 липня 2016
Світ
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Внаслідок теракту в столиці Іраку Багдаді загинули щонаймнеше 172 особи, що 196 отримали поранення.

REUTERS

Про це повідомляється на сторінці іракських Сил народної мобілізації у Twitter.

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У районі Каррада, людному районі з крамницями та кафе, де іракці святкували Рамадан, вибухнула вантажівка-рефрижератор. Відповідальність на себе  взяла "Ісламська держава". У розповсюдженій прибічниками ісламістського угруповання заяві йшлося про те, що вибух вчинив смертник.

Крім того, ще одна бомба вибухнула на узбіччі дороги на ринку в Аль-Шааб, популярному шиїтському районі на півночі столиці.

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