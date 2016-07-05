У Туреччині розраховують на 750 тисяч туристів з Росії в цьому році

Про це, як повідомляє видання TurizmdeBuSabah, заявив глава Асоціації готельєрів і туроператорів Середземноморського регіону країни Юсуф Хаджісюлейман, передає Lenta.ru. За словами експерта, він не сподівається на відновлення в цьому році колишнього потоку туристів з Росії. Однак висловив думку, що закриття Єгипту для громадян РФ зробить Туреччину більш привабливою.

Читайте такожПутін дозволив росіянам відпочивати у Туреччині

Хаджісюлейман також повідомив, що перші чартерні рейси з Росії на курорти країни повинні вилетіти 7-8 липня.

Про намічене на 7 липня відновлення нерегулярних повітряних перевезень між двома країнами раніше повідомило Генеральне управління цивільної авіації Туреччини. За даними відомства, будуть здійснюватися в цілому 17 рейсів.

Дозвіл на відновлення чартерів має дати Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація).

Нагадаємо, росіянам дозволили купувати путівки в Туреччину 1 липня. За добу Туреччина стала найпопулярнішим напрямком за запитами турів серед росіян.