ЗМІ відтворили картину аварії Іл-76 МНС Росії

Про це повідомило джерело в авіаційних структурах РФ, передає ТАСС.

"Після скидання води на малій висоті літак Іл-76 у складних метеоумовах (задимлення і дуже поганої видимості) і через турбулентність, що виникла від висхідних потоків гарячого повітря, не встиг набрати висоту, лівим крилом зачепив дерева на сопці і впав", - сказало джерело.

За його словами, літак впав навзнаки з невеликою горизонтальною швидкістю і згорів весь, крім хвостової частини. "Всі двигуни працювали в штатному режимі аж до зіткнення із землею", - зазначив співрозмовник агентства.

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Раніше ЗМІ повідомили, що фрагменти літака Іл-76 МНС Росії, зниклого напередодні при гасінні лісових пожеж, виявлені в Іркутській області. Зазначалося, що Іл-76 міг розбитися, зачепивши сопку.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Іркутській області зник літак Іл-76, на борту якого могли перебувати до 10 членів екіпажу.