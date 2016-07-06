США ввели персональні санкції проти лідера КНДР і його чиновників

У "чорний список" міністерства фінансів США включені також п'ять юридичних осіб, передає Бі-бі-сі. "Під владою Кім Чен Ина мільйони жителів Північної Кореї продовжують відчувати нестерпну жорстокість і тяжкі поневіряння, їх піддають позасудовим стратам, примусовій праці і тортурам", - йдеться в заяві заступника мінфіну США з фінансової розвідки та питань протидії тероризму Адама Шубіна.

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Кім Чен Ин, оголошений у КНДР після смерті батька Кім Чен Іра в грудні 2011 року "великим спадкоємцем", вперше потрапляє під дію персональних санкцій. За словами американських дипломатів, внесення його в американський "чорний список" може привести в лють владу Північної Кореї, де вождь вважається непогрішним.

Поряд з Кім Чен Ином, під санкції США потрапили керівники міністерства народної безпеки та виправної служби мін'юсту Північної Кореї, у віданні яких знаходяться табори примусової праці, а також глави відомств, які відповідають за державну пропаганду.