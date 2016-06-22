КНДР провела два запуски ракет середньої дальності

Про це повідомило південнокорейське агентство Ренхап з посиланням на неназвані джерела, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Перший запуск відбувся о 6 годині ранку за місцевим часом. Друга ракета була запущена за кілька годин.

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Скоріш за все, перший запуск був невдалим, уточнює Reuters з посиланням на неназваних військових чиновників з Південної Кореї.

Запуск ракети зафіксувала американська армія, повідомив Рейтер представник Тихоокеанського командування США Дейв Бенхам. Він не надав жодних додаткових подробиць.

Другий ракеті, за останніми даними, вдалося пролетіти близько 400 км.

За інформацією агентства, по тривозі були підняті японські збройні сили, в бойову готовність призвели комплекси "Патріот". Військові отримали наказ збивати будь-які повітряні цілі, що прямують до Японії.

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Раніше Північна Корея вже запускала ракету "Мусудан". У квітні-травні відбулися чотири тестових запуски. Всі спроби виявилися невдалими.

За даними південнокорейських ЗМІ, у КНДР є близько трьох десятків таких ракет. "Мусудан" може вражати цілі на відстані близько трьох тисяч кілометрів.

Це дозволяє запустити ракету в будь-яку частину Японії і по американській території Гуам.