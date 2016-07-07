США уповільнять виведення військ із Афганістану

Це означає вповільнення темпів виведення військ, передає Радіо Свобода.

Виступаючи в Білому домі, Обама наголосив, що становище з безпекою в Афганістані залишається нестійким, ісламістський рух «Талібан» далі становить загрозу, а силові структури самого Афганістану ще не так сильні, як мали б бути.

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Роль військ США в Афганістані не зміниться – це навчання афганської поліції й військ, консультації і підтримка контртерористичних місій проти талібів та інших противладних угруповань.

За його словами, єдиний шлях покласти край конфліктові в Афганістані лежить через тривке політичне залагодження між урядом Афганістану й талібами.

Раніше Обама планував до кінця 2016 року скоротити чисельність американських військ в Афганістані до 5 тисяч 500. Нині їх там 9 тисяч 800.

Як повідомляв УНІАН раніше, після зустрічі міністрів оборони країн НАТО було прийнято рішення про продовження фінансування армії Афганістану аж до 2020 року. Американська влада та союзники по НАТО розраховують виділити додаткові 15 мільярдів доларів на фінансування сил безпеки Афганістану.