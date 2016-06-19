США можуть виділити ще $15 мільярдів на військові потреби Афганістану

Американська влада та союзники по НАТО розраховують виділити додаткові 15 мільярдів доларів на фінансування сил безпеки Афганістану, повідомляє Газета.ru з посиланням на The Washington Post.

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"На саміті НАТО у Варшаві, який розпочнеться 8 липня, США і союзники спробують знайти додаткові кошти на підтримку афганських сил до 2020 року. При цьому 10,5 мільярда доларів може виділити американська сторона, яка підтримує Кабул зброєю, пальним та боєприпасами у боротьбі проти талібів", - йдеться в повідомленні.

Цього тижня після зустрічі міністрів оборони країн НАТО було прийнято рішення про продовження фінансування армії Афганістану аж до 2020 року.

Коаліція на чолі з НАТО завершила бойову місію в Афганістані 31 грудня 2014 року. З 1 січня альянс розпочав в країні нову невійськову операцію в складі 12 тисяч військовослужбовців, у завдання яких входить навчання та консультування афганських силових структур.