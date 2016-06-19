США можуть виділити ще $15 мільярдів на військові потреби Афганістану
Після зустрічі міністрів оборони країн НАТО було вирішено продовжити фінансування армії Афганістану до 2020 року.
Американська влада та союзники по НАТО розраховують виділити додаткові 15 мільярдів доларів на фінансування сил безпеки Афганістану, повідомляє Газета.ru з посиланням на The Washington Post.
Читайте такожУ світі зафіксували рекордний за чверть століття рівень насильства і тероризму
"На саміті НАТО у Варшаві, який розпочнеться 8 липня, США і союзники спробують знайти додаткові кошти на підтримку афганських сил до 2020 року. При цьому 10,5 мільярда доларів може виділити американська сторона, яка підтримує Кабул зброєю, пальним та боєприпасами у боротьбі проти талібів", - йдеться в повідомленні.
Цього тижня після зустрічі міністрів оборони країн НАТО було прийнято рішення про продовження фінансування армії Афганістану аж до 2020 року.
Коаліція на чолі з НАТО завершила бойову місію в Афганістані 31 грудня 2014 року. З 1 січня альянс розпочав в країні нову невійськову операцію в складі 12 тисяч військовослужбовців, у завдання яких входить навчання та консультування афганських силових структур.