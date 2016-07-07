Влада Польщі: зараз необхідна помірна позиція щодо Волинської трагедії

Про це він сказав з трибуни польського Сейму, передає Польське радіо.

У проекті закону авторства політичної групи "Кукіз'15" про Волинському злочині мова йде про "геноцид проти польського народу".

За словами заступника міністра культури Польщі, правляча партія "Право і справедливість" ще три роки тому виступала за формулювання "геноцид польського народу" в резолюції парламенту, яка так і не була прийнята.

"Наші друзі з України рано чи пізно також повинні визнати, що це був геноцид, і на ці традиції не потрібно орієнтуватися. Це повноцінний процес, який повинен пройти і над якими ми повинні працювати. Це наше завдання, а також завдання українських політиків та істориків", - зазначив Селін.

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Він підкреслив, що "в сьогоднішній ситуації необхідно допомогти українській державі зберегти свою незалежність".

За словами заступника міністра культури, теперішня політична ситуація повинна привести до помірності в позиції щодо "волинської різанини" і у вимогах до українців визнати цю трагедію геноцидом.

"Ми нічого з українцями в майбутньому не з'ясуємо, не доб'ємося визнання історичної правди, якщо українська незалежна держава не виживе", - сказав він.

Польська селянська партія і партія "Сучасна" виступили за визнання Волинської трагедії геноцидом. Проти прийняття закону авторства "Кукіз'15" виступила партія "Громадянська платформа".