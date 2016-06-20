Польські депутати відповіли на лист про історичне примирення між Україною та Польщею

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції співголова польсько-української парламентської групи, депутат польського Сейму Міхал Дворчик.

«Ми написали цей лист як друзі України і українців, ми написали його з повагою до тих, хто написав нам перший лист. Ми хотіли б порозумітися з цього питання», - сказав Дворчик.

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Він повідомив, що незабаром в парламенті Польщі буде підготовлений документ, який «засвідчить факт вбивства людей, які відбувалися під час Другої світової війни, а також у воєводстві Другій Речі Посполитої».

«Цей документ не направлений проти України та українців, як це дехто намагається представити», - сказав він.

За словами Дворчика, поляки хочуть віддати шану жертвам, убитих того часу. «Кожен українець, кожен поляк, кожна особа, незалежно від національності, має бути вшанована встановленням пам’ятного хреста на місті вбивства», - сказав він.

Дворчик також висловив занепокоєння польських депутатів і політиків тим, що наступні покоління українців не будуть розуміти, які претензії мають поляки щодо цих подій і який у них історичний погляд на цю ситуацію.

Крім того, Дворчик зазначив, що занепокоєння поляків викликає те, що в Україні вшановуються особи, які мають «неоднозначну історію під час Другої світової війни».

«Ми хотіли б поділитися з вами своїми занепокоєннями, нам потрібен щирий діалог, а не з’ясування відносин», - сказав він.

За словами Дворчика, у Польщі не вшановують людей, на руках яких кров вбитих цивільних людей. «Нам необхідно розв’язати такі історичні проблеми», - додав він.

«Ми бачимо героїзм боротьби з нав’язаною після війни радянською владою, але не розуміємо, чому основу цієї боротьби слід шукати в діях, спрямованих проти мирного цивільного населення. Ми розуміємо, що Україна потребує своїх героїв, але для майбутнього не є байдужим, яке минули ми обираємо», - йдеться в листі.

Дворчик також спростував інформацію про те, що назвав «катами» українських президентів, представників духовенства та інтелігенції, які підписали відкритий лист.

«Я можу визнати, що я зазнав деякої маніпуляції. Будь-який притомний польський політик не називав би українських політиків і діячів духовенства катами. В тому листі катами називалися вбивці польських цивільних мешканців», - сказав Дворчик.

Як повідомлялося, 2 червня духовні, політичні та інтелектуальні лідери українського народу звернулися до поляків із відкритим листом напередодні 73-х роковин Волинської трагедії, які відзначають у липні.

Вони попросили у Польщі пробачення і пообіцяли забути взаємні кривди, а також закликали не вдаватися до різких і непродуманих декларацій, які можуть зіграти на користь Кремлю.

Лист підписали, зокрема, екс-президенти Віктор Ющенко та Леонід Кравчук, патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет, верховний архиєпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.