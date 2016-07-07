Зелене світло "залізній руці": Путін підписав скандальний "антитерористичний" пакет

Про це розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає РБК.

За словами Пєскова, підписаний пакет "у тандемі" з переліком доручень уряду "чітко моніторити хід імплементації цього закону".

Доручення потрібні, щоб "мінімізувати ризики", пов'язані з реалізацією закону, додав прес-секретар.

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Раніше проти ухвалення "антитерористичного пакету" Ярової виступили бізнес-омбудсмен Борис Тітов, правозахисники і представники операторів мобільного зв'язку, які оцінювали додаткові витрати на виконання нових вимог у 2,2 трлн руб. і попереджали про неминуче зростання тарифів на зв'язок.

Нагадаємо, 29 червня, Рада Федерації схвалила обидва антитерористичних законопроекти, які запропонували депутат Держдуми Ірина Ярова і сенатор Віктор Озеров.

Як повідомляв УНІАН, поправки були ухвалені Державною думою 24 червня.

Антитерористичні поправки пропонують доповнити Кримінальний кодекс статтею "Неповідомлення про злочин", а також посилити відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті.

Однак найбільш резонансною ініціативою стало зобов'язання для операторів стільникового зв'язку зберігати дані клієнтів протягом півроку і надавати їх правоохоронним органам.

Також поправки збільшують терміни і штрафи за кількома статтями, знижують вік відповідальності за злочини до 14 років і збільшують відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті.