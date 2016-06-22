У Росії хочуть посилити кримінальну відповідальність: посадити і позбавити громадянства можуть за репости в соцмережах і "недонесення"

Документ внесений депутатом Держдуми Іриною Яровою і сенатором Віктором Озеровым, пише Медуза.

Якщо закон приймуть, у влади з'явиться можливість позбавляти росіян громадянства, не випускати з країни засуджених за «неправильні» перепости, отримати доступ до всіх телефонних розмов та електронного листування громадян. Більшість поправок набудуть чинності вже 20 липня.

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Зокрема, влада зможе позбавляти людей громадянства — у тому числі за роботу в міжнародних організаціях. Так, позбавити громадянства зможуть тих, у кого є громадянство іншої країни або гарантія, що вони його отримають. Також, пропонується позбавляти громадянства за деякі злочини "терористичної і екстремістської" спрямованості. У списку цих злочинів є, наприклад, стаття, за якою можна сісти за перепост картинки в соціальній мережі.

Громадянства позбавлять і тих людей, хто без узгодження з російською владою буде брати участь у роботі міжнародних організацій, в яких Росія не представлена, пише видання. Роботу в міжнародних організаціях чи іноземних державних органах пропонується вважати «добровільним волевиявленням особи, вираженим у формі вчинення дій», що дозволяє обійти норму конституції РФ, що забороняє позбавляти росіян громадянства.

Крім цього, у новій статті КК РФ пропонується позбавляти громадянства і саджати у в'язницю на термін до 1 року за «неповідомлення про злочин». По ній будуть притягати до відповідальності тих, хто не повідомив правоохоронним органам про особу (осіб), яка «за достовірно відомими відомостями готує, здійснює або здійснила» злочин деяких категорій.

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Законопроект Ярової вводить список із півтора десятка злочинів, про підготовку яких тепер необхідно донести, щоб самому не опинитися на лаві підсудних: від міжнародного тероризму до збройного заколоту, спрямованого проти територіальної цілісності Росії.

Також законопроект посилює відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті. Тепер вони будуть прирівняні до таких закликів в засобах масової інформації; за рахунок цього покарання за заклики до тероризму в інтернеті посилиться. Максимальне — сім років позбавлення волі з подальшою забороною обіймати певні посади на термін до п'яти років. У документі уточнюється, що до виправдання тероризму будуть відносити «публічну заява про визнання ідеології і практики тероризму правильними, котрі потребують підтримки і наслідування».

Влада вводить нову категорію невиїзних. Право залишати Росію втратять люди з непогашеною або незнятою судимістю за деякі види злочинів. В цю поправку, серед іншого, включені всі статті «екстремістської спрямованості» — це великий список статей, в тому числі й ті, за якими людей судять за пости в соціальних мережах (наприклад, «заклики до екстремістської діяльності»).

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Операторів зв'язку і «організаторів поширення інформації» в інтернеті зобов'яжуть зберігати до шести місяців на території Росії записи дзвінків, листування, зображення, звуки, відео- та інші повідомлення користувачів. Інформацію про факт прийому або передачі повідомлень або дзвінків оператори повинні будуть зберігати протягом трьох років.

Депутати російської Держдуми пропонують також схему боротьби з шифруванням трафіку: зобов'язати «організаторів поширення інформації», які використовують «додаткове кодування» електронних повідомлень, надавати в ФСБ інформацію, що дозволяє «декодувати» все, що потрібно. Поправки сформульовані так, що не цілком зрозуміло, про яке кодування йде мова — про шифрування в месенджерах або про будь-який сайт із шифруванням протоколом HTTPS.

Законопроект пропонує сильно посилити покарання за деякі злочини, причому більша частина змін стосується статей «екстремістської спрямованості».

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У попередній редакції Кримінального кодексу РФ була врахована відповідальність за організацію, участь, заклики до масових безладів, а також за проходження навчання для участі в них. Тепер стаття доповнена ще однією частиною: в Росії зможуть судити ще й за «схиляння, вербування або інше залучення в організацію масових заворушень». Максимальне покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

У Кримінальному кодексі з'явиться нова стаття — «Акт міжнародного тероризму». По ній будуть судити тих, кого звинуватять у скоєнні теракту за межами Росії, в результаті якого загинули або постраждали російські громадяни, а також тих, хто фінансує підготовку терактів. В якості покарання стаття допускає довічний термін позбавлення волі.

Новий закон значно розширює перелік статей, по яким можна судити підлітків, які досягли 14-річного віку. Раніше таких складів було 22, тепер їх стало на десять більше. З 14-річного віку пропонується судити за міжнародний тероризм; за участь у терористичних спільнотах, терористичних організаціях та незаконних збройних формуваннях; за проходження навчання тероризму; за участь у масових заворушеннях; за посягання на життя державного і громадського діяча і за напади на осіб та установи, які користуються міжнародної захистом, а також за викрадення літака, поїзда або водного транспорту.

Крім того, «антитерористичний пакет» вводить відповідальність для 14-річних за неповідомлення про злочин.