У Сирії бойовики ІДІЛ збили вертоліт з російським екіпажем, льотчики загинули

"8 липня 2016 року російські військові льотчики - інструктори Ряфагать Хабібулін та Євген Долгін здійснювали обліт сирійського вертольота Мі-25 з боєкомплектом в провінції Хомс (Сирія). У цей період часу на схід від Пальміри великий загін бойовиків ІДІЛ атакував позиції сирійських військ і, прорвавши оборону, стрімко просувався вглиб району, створивши загрозу захоплення пануючих висот", - цитує ТАСС повідомлення оборонного відомства.

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"Витративши боєкомплект, при розвороті на зворотний курс, вогнем з землі вертоліт був підбитий терористами і впав в районі, підконтрольному сирійській урядовій армії. Екіпаж вертольота загинув", - повідомило Міноборони РФ.

Резервних підрозділів сирійських військ для перекидання та стримування наступу терористів на даному напрямку не було, зазначили в міністерстві.

"Екіпаж отримав запит від сирійського командування угруповання на вогневе ураження бойовиків, що наступають. Командир екіпажу Ряфагать Хабібулін прийняв рішення атакувати терористів. Грамотними діями російського екіпажу наступ терористів було зірвано", - зазначили в Міноборони.