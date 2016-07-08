У Сирії сили опозиції відбили контратаку "Ісламської держави"
Бійці Сирійських демократичних сил, яких підтримують США, відбили контратаку бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" біля міста Манбидж на півночі країни.
Про це повідомив спецпредставник президента США в коаліції по боротьбі з "Ісламською державою" Бретт Макгерк, передає kommersant.ru. "Відчайдушна контратака біля Манбиджа закінчилася великою поразкою ісламістів. Партнери коаліції демократичних сил зараз облаштовують міцний плацдарм у місті", - сказав він.
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За даними газети The Washington Post, що посилається на власні джерела у військовому відомстві США, 28 червня американські пілоти повинні були забезпечити прикриття сил "Нової сирійської армії" при наступі на місто Абу-Кемаль на сході Сирії. Однак у розпал операції льотчики отримали наказ покинути район і попрямувати на околицю міста Ель-Фаллуджа в сусідньому Іраку. За словами представника Пентагону, командування вважало більш важливим знищити колону бойовиків "Ісламської держави", які в той же день врятувалися втечею в пустелю після поразки в Ель-Фаллуджі.