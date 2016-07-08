У Сирії сили опозиції відбили контратаку "Ісламської держави"

Про це повідомив спецпредставник президента США в коаліції по боротьбі з "Ісламською державою" Бретт Макгерк, передає kommersant.ru. "Відчайдушна контратака біля Манбиджа закінчилася великою поразкою ісламістів. Партнери коаліції демократичних сил зараз облаштовують міцний плацдарм у місті", - сказав він.

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За даними газети The Washington Post, що посилається на власні джерела у військовому відомстві США, 28 червня американські пілоти повинні були забезпечити прикриття сил "Нової сирійської армії" при наступі на місто Абу-Кемаль на сході Сирії. Однак у розпал операції льотчики отримали наказ покинути район і попрямувати на околицю міста Ель-Фаллуджа в сусідньому Іраку. За словами представника Пентагону, командування вважало більш важливим знищити колону бойовиків "Ісламської держави", які в той же день врятувалися втечею в пустелю після поразки в Ель-Фаллуджі.