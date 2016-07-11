Ізраїльські правозахисники звинуватили Facebook у підтримці "інтифади ножів"

Як стверджується в позові, поданому до американського суду, керівництво соцмережі "свідомо надавало матеріальну підтримку і ресурси ХАМАС, полегшуючи можливості цього терористичного угруповання з рекрутування нових членів, планування та реалізації атак і наведення страху на її ворогів", передає Російська служба Бі-бі-сі.

Правозахисники відзначають, що заклики палестинців у соціальних мережах викликали хвилю нападів у жовтні минулого року, в результаті яких загинули 35 ізраїльтян.

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Позивачі стверджують, що Facebook порушує антитерористичне законодавство США, яке забороняє американським компаніям надавати будь-яку матеріальну підтримку і послуги угрупованням, визнаним терористичними.

Всі жертви атак, перераховані в позові, мали громадянство США.

Представники ХАМАС назвали позов ізраїльської сторони спробою шантажу Facebook.

За словами представника угрупування Самі Абу Зухрі, деякі ізраїльські політики та військовослужбовці "висловлювали гордість з приводу вбивства палестинців" у Facebook та інших соціальних мережах.

Представники Facebook не прокоментували поданий до компанії позов.