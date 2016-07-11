У Південному Судані не припиняються бої, використовується важка артилерія

Як передає кореспондент Бі-бі-сі з місця подій, в місті було чути стрілянину та вибухи, використовується в тому числі важка артилерія.

Жителі міста побоюються виходити зі своїх будинків через стрілянину на вулицях. Надходять відомості, що військові займаються мародерством.

Читайте такожЗагострення конфлікту у Південному Судані: Аваков запевнив, що українські миротворці не постраждали

На цьому тлі Кіір вже закликав до припинення вогню з обох сторін.

Китайські ЗМІ стверджують, що в ході зіткнень були вбиті двоє китайських співробітників ООН, ще кілька миротворців отримали поранення.

Раніше в понеділок Рада Безпеки ООН закликала обидві сторони конфлікту негайно припинити вогонь і повідомила про намір відправити додаткову групу миротворців в країну.

Читайте такожУ ході загострення конфлікту в Південному Судані загинули більше 300 осіб

З початку чергових збройних зіткнень в минулу п'ятницю в Південному Судані загинули більше 300 осіб.

Конфлікт між представниками панівної народності дінка, до якої належить президент Салва Кіір, і племені нуер, інтереси якого представляв Рієка Мачара, почався в 2013 році, через два роки після проголошення незалежності країни.

З тих пір було зроблено багато спроб мирного врегулювання конфлікту, однак досягнуті угоди постійно порушувалися.