У ході загострення конфлікту в Південному Судані загинули більше 300 осіб

Про це повідомляє The Guardian, передає Lenta.ru.

За даними видання, в бій вступили лояльні президентові Сальве Кіїру війська і сили, віддані віце-президенту Рієку Машару. За словами учасників конфлікту, укладене в серпні минулого року перемир'я між двома сторонами знаходиться на межі зриву.

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Раніше, 10 липня, повідомлялося, що в результаті зіткнень у Джубі загинули понад 270 осіб. Протистояння між прихильниками Кіїра і Машара спалахнуло 8 липня, незадовго до зустрічі двох лідерів, які планували укласти нову угоду про перемир'я. Машар заявляє, що його війська зазнали ударів з боку сил Кіїра, але він все ще сподівається на умиротворення країни.

В ході боїв загинув миротворець з Китаю.

Південний Судан отримав незалежність в 2011 році. В 2013 році почався конфлікт між главою держави і віце-президентом, який триває досі. Тоді Кіїр заявив про запобігання держперевороту, а в організації заколоту звинуватив Машара.

У квітні цього року Машар повернувся на посаду першого віце-президента країни. Це було зроблено у відповідності з умовами мирної угоди, яку було досягнуто вісім місяців тому.

Як повідомляв УНІАН, Генсек ООН Пан Гі Мун висловив "глибоке розчарування" у зв'язку з тим, що "незважаючи на зобов'язання з боку лідерів Південного Судану поновилися бої".