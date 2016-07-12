Ізраїль вперше за 9 років відкрив для транспорту КПП на кордоні з Газою
14:34, 12 липня 2016Світ
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Ізраїль вперше з 2007 року відкрив для транспорту КПП "Бейт Ханун" на кордоні з сектором Газа.
Вже в четвер в Газу пройдуть легкові автомобілі та автобуси / vidomosti-ua.com
Керівник інформаційного відділу міністерства у цивільних справах Палестини Мухаммед ель-Мукадиме повідомив агентству "Анадолу", що рішення про відкриття КПП ухвалено за підсумками тривалих переговорів з ізраїльською стороною.
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За його словами, вже в четвер в Газу пройдуть легкові автомобілі і автобуси. Офіційні представники Ізраїлю не робили заяву з цього приводу.
У випадку, якщо домовленість буде виконуватися, то КПП "Бейт Ханун", який за останні 9 років могли перетнути лише власники дипломатичних паспортів і у виняткових випадках пересічні громадяни, знову стане транспортною артерією в блокадний палестинський анклав.
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