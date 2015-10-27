Ізраїльська авіація завдала два удари по об'єктам ХАМАС у секторі Гази

За попередньою інформацією, в результаті обстрілу постраждав один палестинець.

За словами військових, це стало відповіддю на потрапляння палестинської ракети на територію Ізраїлю, передає Російська служба ВВС.

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"Ракета була випущена із сектора Гази по півдню Ізраїлю і впала на відкритій місцевості", - пояснили в прес-службі, зазначивши, що в результаті ніхто не постраждав. За словами військових, це вже 18-е порушення перемир'я з боку ХАМАС з початку року.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що метою бомбардувань ізраїльської авіації стали дві телекомунікаційні вишки, які використовуються рухом ХАМАС.

"Реальність, в якій цивільне населення постійно живе під загрозою ракет з Гази, нетерпима, є неприйнятною та повинна бути припинена. ХАМАС зобов'язаний виконати свої зобов'язання або нести відповідальність за наслідки", — заявив офіційний представник армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер.

Перемир'я офіційно діє з серпня 2014 року, однак останнім часом в регіоні почастішали напади як на ізраїльтян, так і не палестинців. Зокрема, у жовтні цього року ізраїльський військовослужбовець убив чоловіка єврейського походження під час сутички в Єрусалимі. У той же час у центральній частині Ізраїлю були вбиті двоє палестинців, які напали на ізраїльтянина.

11 жовтня ізраїльські літаки завдали авіаудари по об'єктам ХАМАС в секторі Гази на тлі наростаючої напруженості.